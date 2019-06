Chibolos con menos recursos ven al golf como carrera y una ruta para llegar a la Universidad |VIDEO |FOTOS  

Que el golf es un deporte de ricos y exclusivo es un paradigma que está punto de romperse, pues en el kilómetro 52 de la Panamericana Sur se viene desarrollando un verdadero cambio social donde los niños y jóvenes con menos recursos de San Bartolo están cambiando las tablas de surf por bolas, hoyos e inusuales palos en la primera Escuela Pública de Golf.



‘Golf Para Todos’ es el nombre del programa que busca incentivar el deportes y masificarlo en búsqueda de nuevos talentos. La escuela inició con 165 niños en su primer año y hoy ese número se ha duplicado con una participación diaria en promedio de entre 45 y 50 niños y jóvenes de San Bartolo y los distritos vecinos.



“Esta cancha tiene 2 proyectos: la escuela pública y la cancha pública. La escuela ya es una realidad, ya tenemos a muchos jugando e incluso cinco deportistas ya han representado al Perú, participan en torneos internacionales y otros están primeros de los rankings nacionales. Aún nos falta terminar la cancha pública que está muy avanzada casi al 70%”, dice Martín Serkovic, presidente de la Federación Peruana de Golf, que ahora cuenta con el apoyo del IPD.



Chicos de San Bartolo cambian las tablas por los palos de golf

Con esta iniciativa los jóvenes han encontrado nuevas oportunidades y ven al golf como una carrera. Otros participan para acceder a becas universitarias que antes parecían imposibles de alcanzar.



“Cuando empecé no me imaginé llegar hasta aquí, pero, después de un año me lo tomé muy en serio. Mi meta de aquí a 10 años es llegar al PGA Tour que es el alto nivel en el golf y ganar un master de los 4 Majors”, cuenta Smith Gálvez, quien en agosto comienza a estudiar en la UPC, gracias a una beca.



Este programa es una muestra de que el deporte puede generar un verdadero cambio, puede romper brechas y unir a personas sin importar su condición. Los valores de golf vienen siendo traspasados entre los jóvenes de San Bartolo casi sin darse cuenta junto con la brisa del mar, divirtiéndose con lo que hacen.



Datos:

La Cancha Pública de golf se encuentra a un 70%.

La dimensión de la cancha es de 90,000 metros cuadrados (3150 yardas)

La laguna tiene 14,500 metros cúbicos.

Todo el terreno de la Escuela Pública es de 24.6 hectáreas (246000 metros cuadros).