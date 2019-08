La chica que vivió dos veces cierra la saga Millennium que fue iniciada con Stieg Larsson y termina con Lagercrantz

Editorial Planeta publica La chica que vivió dos veces, de David Lagercrantz, la novela que cierra la serie de culto con más de 100 millones de lectores en todo el mundo

Millennium llega a su fin.



Con esta sexta entrega, Editorial Planeta se une al gran lanzamiento internacional que significará el cierre de una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la edición. Más de 50 países publican esta esperada última aventura.



Continuar con el enorme éxito de la serie Millennium de Stieg Larsson no era tarea fácil, se trataba de mantener la calidad de los libros anteriores: el relevo de David Lagercrantz ha sido refrendado por crítica y público y, sin duda, ha dejado lo mejor para el final.



LA CHICA QUE VIVIÓ DOS VECES

​

Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra su hermana Camilla. Pero, esta vez, tomará la iniciativa y se liberará del daño y el dolor de toda una vida. Ha estado acercándose a su objetivo: ha dejado atrás Estocolmo, lleva un nuevo peinado y se ha quitado los piercings. Podría pasar por una ejecutiva más. Pero las ejecutivas no ocultan una pistola bajo la americana, no son hackers expertas ni llevan cicatrices ni tatuajes que les recuerdan que han sobrevivido a lo imposible.



Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que sólo se sabe que ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de Defensa del Gobierno sueco y que guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo. Mikael necesitará la ayuda de Lisbeth, pero para ella el pasado es una bomba a punto de explotar.



Esta última entrega de la serie Millennium de Stieg Larsson es una potentísima novela que entreteje escándalos políticos y enigmas en las más altas esferas del poder con el desenlace de la historia de Lisbeth Salander, uno de los personajes más fascinantes y mejor construidos de todos los tiempos.



Portada de La chica que vivió dos veces. (Foto: Difusión) Portada de La chica que vivió dos veces. (Foto: Difusión)

MÁS DATOS:



*El cierre de una serie que ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo.

*50 países publicarán La chica que vivió dos veces.

*Columna Edicions publicará la edición en catalán. La novela también saldrá a la venta en Latinoamérica.

*El lanzamiento del último título de la saga Millennium se hará en simultáneo en los formatos de papel, e-book y audiolibro.



SOBRE EL AUTOR:



David Lagercrantz (Suecia, 1962) es escritor y periodista. Debutó en 1997 con un libro sobre el aventurero sueco Göran Kropp y su conquista del Everest sin oxígeno.



Es el autor de uno de los libros de mayor éxito de la historia reciente de Suecia, del que se han vendido varios millones de copias en todo el mundo, la biografía de Zlatan Ibrahimović, Soy Zlatan, que fue seleccionada para el prestigioso Premio August. Es también autor de la novela inspirada en el genio matemático y precursor de la informática Alan Turing, El enigma Turing (Destino, 2016).



David Lagercrantz está casado y tiene tres hijos. Vive en Södermalm, Estocolmo.