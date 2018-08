Chiclayo: Agreden a periodistas de Panorama dentro de las instalaciones de azucarera Tumán | VIDEO

Un equipo periodístico de Panorama fue víctima de una cobarde agresión por una turba de personas, algunas de ellas armadas, cuando ingresaron a las instalaciones de la agroindustrial Tumán, en Chiclayo.



Las víctimas de esta agresión fueron la reportera Vicky Zamora y su camarógrafo. Las imágenes de la violencia fueron transmitidas por Panorama.



Ellos se encontraban registrando el lamentable estado en el que se encuentra Tumán, cuando fueron sorprendidos por la turba. Según algunos trabajadores se trataría de los llamados malvivientes apodados 'Wachiturros'.



En las imágenes se pueden apreciar como estas personas agreden a los periodistas. Un grupo de trabajadores intentó resguardarlos, pero estos agresores actuaron como verdaderos delincuentes. Algunos de ellos han sido registrados por las cámaras, incluso utilizando un arma de fuego.



En las imágenes registradas por Panorama también se puede ver a una persona herida, que es llevada de emergencia a un centro médico en una mototaxi.



"Nos han tirado puñetes en la espalda, se veía una turba de personas y no sabías quién te estaba golpeando. Si son o no Los Wachiturros, yo no lo sé”, manifestó Vicky Zamora a un medio regional.



Hace unos días, el Grupo Oviedo retomó la administración de Tumán en medio de enfrentamientos. Por lo que fue necesaria la presencia policial.