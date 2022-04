El programa ‘América Hoy’ le dio cobertura al caso de la pequeña de tres años abusada por el ‘Monstruo de Chiclayo’. Mediante un enlace en vivo, el padre de la menor rechazó la cadena perpetua que intentan dictarle al sujeto y se mostró de acuerdo en que se evalúa la pena de muerte.

“Pedirle más que todo al Congreso que cambien de una vez esas leyes, que está patas para arriba, solamente le darán cadena perpetua, estar todo una vida ahí, mantenido, mientras uno sigue aquí trabajando para llevar comida a los hijos”, dijo.

Sin embargo, en otro momento, cuando la conductora Ethel Pozo le consultaba sobre el apoyo psicológico y moral que está recibiendo, el señor se pronunció fuerte y claro y negó tener denuncias en su contra, como algunos especularon.

“Yo quisiera agradecer a todas las personas que nos están apoyando, no solo económicamente, sino también sus mensajes, los detalles a mi niña, lamentablemente a mí me han hecho llegar un audio donde a mí prácticamente me está afectando diciendo que tengo denuncias, que no vivo con mi hija, que tengo denuncias por violencia familiar y otras cosas ”, señaló.

Padre de niña abusada niega tener denuncias por maltrato físico https://www.americatv.com.pe/noticias/

En ese sentido, confesó que personas allegadas al círculo cercano de su esposa serían las que están propagando esta información.

“Personas ajenas han publicado y puesto el nombre de mis hermanas diciendo que ese dinero no se está haciendo llegar, que es mentira, que no la apoyen y faltando el respeto. Lo malo es que son colegas de mi pareja, no tiene por qué meter esas cosas sin saber”, agregó.