Ayer, el ciudadano chino Liu Xinhuan, dueño del chifa Asia se reencontró con el perrito que se le incautó, luego que lo acusaran de vender carne de can en sus platos del chifa. Fue la fiscal del cono norte, quien luego de culminar las investigaciones decidió entregárselo bajo la promesa de cuidarlo y protegerlo. Al parecer la historia había tenido un final feliz. Sin embargo, esta mañana todo cambió, pues apareció la supuesta verdadera dueña del animalito.



Se trata de doña Carmen Valdiviezo, quien llegó hasta la comisaría de Canta, para denunciar que su mascota llamada 'Zambo' había sido entregada al ciudadano chino Liu Xinhuan por la vendedora de carne Ayme Castro, sin su permiso.



Trome se comunicó con doña Carmen para conocer más sobre su denuncia. Entre lágrimas, la mujer, contó que el pasado 18 de enero, ella se percató que su mascota había desaparecido del frontis de su casa y que demoró en buscarlo, pues pensó que se había ido con su prima Noemi, quien vive cerca. Sin embargo, pasada las horas, el can no aparecía por lo que inició una búsqueda por todo Canta. "Al día siguiente yo veo en un diario la foto de mi perrito y por eso fui a denunciar que ese can era mío y de mi familia. Ni perrito no es ningún vagabundo, es de familia. Quiero que me devuelvan a mi Zambo", dijo la madre de familia quien se dedica al ganado de reses.



La mujer señaló que su mascota, el cual tiene 4 años, fue regalado a Liu Xinhuan por venganza, porque ella no quiere vender sus vacas.



Como muestra de que sí es su perro, doña Carmen envío una foto, la cual coincide con la apariencia de la mascota entregada ayer al ciudadano chino, y a quien han bautizado como 'Negrito'.



¿Qué pasará? La denunciante deberá comprobar que el can es su mascota, de lo contrario este se quedaría con el ciudadano chino Liu Xinhuan.