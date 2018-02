¡Se defendieron! Liu Xiunhuan (33) y Li Fang Min (38) son ciudadanos chinos que llegaron hace 4 y 12 años al Perú, respectivamente. Son chefs y antes de la falsa denuncia sobre la venta de carne de perro en su chifa ‘Asia’, eran solo ‘los chinitos’ de la calle Uno, en Independencia. “Somos respetuosos. Solo trabajo y trabajo, nomás”, dice Liu, mientras nos muestra uno de sus platos preferidos: ‘arroz chaufa con saltado de carne’.



¿Guardan rencor a quienes los golpearon y acusaron?

Liu: Yo no tengo rencor, pero duelen los golpes (que le dieron tras lo ocurrido) y duelen las mentiras.

Li: Ahora estamos agradecidos con todos por apoyarnos. Pero todavía recordamos que entraron, rompieron las cosas y jalaron el pelo a mi socio (Liu). Pensamos ¿qué pasa? Toda (mi) familia estaba preocupada.



¿Por qué crees que los acusaron así?

Li: No sabemos. Nosotros somos tranquilos. Solo trabajamos duro, somos vecinos buenos y servimos bien taipá. Atendemos con cariño.



¿Tienen mascotas? ¿Les gustan los perros?

Liu: Yo amo a los perros, no me los como. En China, yo tenía mi perrito y cuando vine lo dejé y lo extraño.

Li: Nunca dañaríamos a un perro ni gato ni nada. Nosotros cocinamos con carne de res y pollo.

¿Se arrepienten de haber venido al Perú?

Li: No, para nada. Soy feliz en el Perú. Son gente buena. Siempre (nos) trataron bien. Tengo tres hijos y una es peruana.

Liu: No me arrepiento, mi familia es feliz acá y yo también.



¿Cuándo te entregarán a tu perrito ‘Lázaro’?

Liu: La fiscal dice que pronto me dará (a ‘Lázaro’). Ya voy a tener dos, me acaban de regalar uno.



¿Vendrán Gastón Acurio y otros chefs? ¿Harán algo especial?

Li: Es (un) honor para nosotros que vengan. Nunca pensamos conocerlos. Voy a cocinar yo mismo un chi jau kay y ti pa kay para invitar.

Liu: Serán bienvenidos.