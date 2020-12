Estafan a la viuda del Indio Mayta con el cuento de la lotería

En un abrir y cerrar de ojos le quitaron los ahorros de su vida. La cantante de carnavales cajamarquinos ‘China Carolina’, viuda del recordado ‘Indio Mayta’, fue estafada por una mujer y dos hombres que la sorprendieron con el ‘cuento del premio de la Cábala’ y le robaron más de 39 mil soles, en San Juan de Lurigancho.

María Julia Castañeda Lezma (65) contó, al borde del llanto y la desesperación, que salió de su casa para ir al mercado y una mujer, quechuahablante, la interceptó y le dijo que se había ganado un millón de soles de la ‘Cábala’, al tiempo que le enseñó un boleto arrugado de la lotería.

A los pocos minutos se acercó un hombre que le preguntó: ‘¿Qué le pasa señora?’. Y la supuesta ganadora le dijo: ‘¡Me gané un millón de soles! y tengo miedo ir a cobrarlo, quiero que me acompañen’.

Acto seguido, la fémina, de baja estatura y contextura delgada, fingió tener cólicos estomacales y pidió a la cantante que le preste el baño. Los tres fueron a la casa y allí la embaucaron.

El delincuente sacó una billetera con muchos billetes y le dijo a la artista: “Enséñeme el dinero que tiene para que la señora crea que no la vamos a engañar”. María Castañeda fue a sacar una billetera donde tenía 38 mil soles, obtenidos de la venta de un terreno y eran para su tratamiento médico.

LA LLEVARON EN CARRO

La astuta fémina sacó todo y lo puso en el mueble. Luego lo colocó en una bolsita blanca, que dijo estaba bendecida. En un abrir y cerrar de ojos pidió prestado el baño y al salir entregó a María Castañeda la bolsita con el supuesto dinero.

También le robaron un moderno celular, dinero para las compras y numerosos DVD del ‘Indio Mayta’ y de ella, que iban a ser vendidos en presentaciones.

“Me sorprendieron y se robaron todo. Además, me sacaron de la casa y subieron a un auto para ir al banco a cobrar, pero a cuatro cuadras de mi casa uno de los sujetos me miró y me dijo: ‘¡Bájate, bájate ya!’. Ahí me di cuenta de que me habían engañado”, relató.