Chincha: Cae venezolano acusado de asesinar a tres policías en su país y a una mujer en Ecuador

Luego de una paciente labor de inteligencia policial, cayó el ciudadano de nacionalidad venezolana , Nelson Enrique Ramírez Araguayan (30), solicitado por la Interpol quien es acusado de haber asesinado a tres policías en el estado de Anzoátegui, en Venezuela, y a una mujer en Ecuador, país por el que pasó antes de llegar a Perú.

El venezolano fue intervenido en medio de una balacera en Chincha , donde fue apresado por los a gentes de la División Regional de Inteligencia de Ica, el equipo especial de inteligencia de chincha en coordinación con la Interpol Lima, el sujeto portaba un arma de fuego quien al verse acorralado hizo tres disparos contra los policías, a fin de evitar su detención.

Según información policial, Nelson Ramírez registra una orden de captura por requisitoria internacional por el delito de homicidio calificado y agavillamiento por matar a tres policías en su país en Anzoategui, ocurrido en octubre del 2017.

En un interrogatorio policial en la Comisaría PNP de Chincha, el sujeto confiesa su crimen a los agentes de Perú manifestando que cuando fue intervenido por los tres policías en Venezuela era trasladado en una unidad policial, asesinando a los funcionarios policiales con un arma de fuego que despojó a uno de los detectives que iban en el interior de la unidad ocasionándoles la muerte.

Durante el interrogatorio, Ramírez Araguayan aseguró que mató a los agentes venezolanos en defensa propia: "Ellos me iban a matar, yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpean y uno de ellos recibe una llamada, él me queda viendo y dice 'sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo'".

"Asustado saqué mi arma y le disparé a los tres funcionarios porque me iban a matar ", confesó.

Niega crimen en Ecuador



De otro lado, el detenido, también confesó que él no mató ni descuartizó a una mujer ecuatoriana, tal como señala la orden de captura de Interpol.



"Eso no es verdad, yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de mi entrada dice que yo no me quedé. No me lo niego lo de Venezuela, lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme para enchavarme (desprestigiar) en las redes", expresó el venezolano.

Crimen Venezuela



Los tres policías venezolanos asesinados fueron José Marín, Saúl López y Génesis Guelle, detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la delegación de Anzoátegui, ocurrido en octubre del 2017.



Según información policial, los detectives se desplazaban en una patrulla trasladando a Nelson Enrique Ramírez Araguayan (29) y Denny José Rondón Guevara (43), donde Nelson Ramírez tenía un cuchillo oculto entre sus partes íntimas, el cual usó sorprendiendo a uno de los efectivos, despojándolo de su arma de reglamento.



Asimismo, en complicidad con el otro detenido, despojaron de la misma al resto de los agentes. Los detectives trataron de defenderse, pero Nelsón Ramírez, dispara a los policías asegurando que se encontraban muertos, luego huyen del lugar.