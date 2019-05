Papá de Chiquito Flores niega agresión y dice que pareja de su hijo quiere manchar su imagen

Sacó la cara por su hijo. Juan Flores, el padre de Chiquito Flores , llegó hasta la Comisaría Santa Isabel de Carabayllo para ver al futbolista, quien permanece detenido luego de ser acusado de violencia física contra su actual pareja.

Según el padre de Chiquito Flores, su hijo no agredió a Natalie Cotrina Sánchez, sino que solo mantuvieron una discusión verbal cuando el ex arquero de Universitario de Deportes le reclamó por hablar por WhatsApp con alguien.

"No hay nada malo, ha sido una discusión de pareja", dijo el padre del ex futbolista quien además agregó que el denunciado pasó dosaje etílico y se comprobó que no estaba mareado al momento de la pelea.



Asimismo, negó la versión de la denunciante en el parte policial, donde dice que Chiquito Flores le dio un golpe de puño en el rostro y que le mordió varias partes del cuerpo la noche del pasado jueves. "No ha habido nada de eso", aseguró.

En ese sentido, Juan Flores dijo que Natalie Cotrina Sánchez solo quiere ensuciar la imagen de su hijo.