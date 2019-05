Juan 'Chiquito' Flores: "A veces los celos te pueden hasta matar" | VIDEO

Juan 'Chiquito' Flores estuvo en medio de la polémica, pero no por sus palomilladas en 'Chollywood', sino por una denuncia por agresión. Su pareja, Natalie Cotrina Sánchez, lo denunció por violencia física.

Según el parte policial de la denuncia, Chiquito Flores le habría dado un puñetazo en el rostro a su pareja, identificada como Natalie Cotrina Sánchez, además de haberla mordido en varias partes de su cuerpo.

La Fiscalía decidió abrir una investigación penal en su contra y, pese a que muchos pensaban que terminaría en la cárcel tras las pruebas, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a Chiquito Flores a 94 jornadas de prestación de servicio y el pago de reparación de S/. 5 mil.

Denuncia por agresión contra Chiquito Flores. Video: Válgame Dios

Ahora, Chiquito Flores decidió hablar tras esta denuncia policial. El exfutbolista arquero de Universitario de Deportes ofreció disculpas no solo a su ahora expareja Natalie Cotrina, sino también a la familia de ella, a la suya y a las madres de sus hijos.

"A mi madre, a mis tías, a la mamá de mis hijos, pedirle disculpas por el bochornoso incidente que ha pasado, ellas saben que yo no soy así, pedirle disculpas a su familia, a todo su entorno, siempre pedirle disculpas porque los celos ya estaban fuertes, hoy en día no vas a encontrar a un hombre perfecto, ni a una mujer perfecta, siempre va a haber una duda y esa duda debe de solucionarse. Si amas a una mujer o a un hombre, lo amas como tal, siempre", declaró Chiquito Flores.

El ahora exfutbolista aceptó que todo se trató de un ataque de celos, pero negó ser una persona agresiva. Incluso, dijo que su ex estaba mal influenciada. Chiquito Flores dijo que ambos se celaban y reconoció que estos podían llegar hasta matar.

"Creo que ella me conoce como soy, sabe que no soy así, pero creo que a veces puede estar mal influenciada porque desde que la conocí le dije para vivir juntos porque me gustó. (...) Por ahí habremos tenido algunos excesos de celos. Es público que ella es una chica que no es fea, es guapa, Pero a veces, los celos te pueden hasta matar", agregó Chiquito Flores.