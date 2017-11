Japón: Anciana fue condenada a muerte por matar a sus esposos y quedarse con su dinero

Una anciana apodada como “la viuda negra” fue condenada a muerte en Japón por el asesinato de su esposo y otros dos varones que fueron sus parejas, así como por el intento de asesinato de una cuarta persona, entre 2007 y 2013.



Chisako Kakehi, de 70 años, engañó a sus cónyuges para que estas tomaran cianuro y poder así heredar sus bienes y pagar sus deudas, según la sentencia emitida hoy por el Tribunal del Distrito de Tokio (Japón).



Los fiscales definieron los asesinatos de Chisako Kakehi como “atroces y raramente vistos” y sostuvieron que la acusada se encuentra en plenas facultades para responder ante sus crímenes, aunque su defensa legal argumentó que sufría demencia.



Chisako Kakehi asesinó a su marido de 75 años, Isao, y a sus parejas de 71 y 75 años, Masanori Honda y Minoru Hioki, respectivamente, e intentó asesinar a un conocido, de 79, llamado Toshiaki Suehiro, obligándoles a beber cianuro.



MODUS OPERANDI

Apodada por los medios nipones como la "viuda negra", Chisako Kakehi lograba que sus parejas la convirtieran en heredera de sus bienes y después les administraba el veneno en forma de bebida para la salud.



Desde la muerte de su primera pareja en 1994 a causa de una enfermedad, Chisako Kakehi mantuvo relaciones con una decena de hombres, de los cuales seis fallecieron, según reportó la prensa de Japón.



Chisako Kakehi se casó con cuatro de ellos a los que había conocido mediante agencias matrimoniales que le presentaban, a petición suya, hombres mayores, ricos, sin niños y que vivieran solos.



Fue así que en más de una década, la “viuda negra” de Japón logró amasar una fortuna de 1.000 millones de yenes (unos 8,7 millones de dólares) al cobrar los seguros de vida de sus cónyuges y heredar sus bienes inmobiliarios y depósitos bancarios.



Después la septuagenaria perdió la mayor parte de su dinero en operaciones financieras ruinosas, antes de ser detenida en noviembre de 2014 acusada del asesinato de su esposo Isao, quien murió un año antes en la casa que ambos tenían en Kioto.



‘MORIRÉ CON UNA SONRISA’

Durante el juicio, que se inició en junio pasado, la acusada había defendido su inocencia en un primer momento, antes de negarse a hablar. Sin embargo, un mes después, sorprendió a todo el mundo al confesar el asesinato de su cuarto esposo en 2013.



“Lo maté (...) porque le daba decenas de millones de yenes a otras mujeres, pero a mí no me daba nada”, dijo Chisako Kakehi al tribunal, según la agencia de prensa Jiji. Más tarde declaró ante los jueces que estaba lista para afrontar la pena de muerte.



“Aunque me ejecuten mañana, moriré con una sonrisa”, aseguró. Sus abogados decidieron, no obstante, apelar la decisión del tribunal de Kioto, lo que podría alargar aún más este caso judicial. (Con información de EFE y AFP)

