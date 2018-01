La historia de Demileth tuvo un final feliz. La menor de 13 años recuperó sus audífonos medicados que fueron robados en Agua Dulce, Chorrillos.



Diana Quispe, tía de la adolescente, contó a las cámaras de Primera Edición que un taxista le devolvió el implante coclear de su sobrina.



La mujer no pudo ocultar su felicidad tras recuperar el costoso equipo: " Toda la familia está feliz. Gracias a esa persona que tuvo un poquito de corazón", dijo Quispe.



Como se recuerda, Quispe suplicó la devolución de los audífonos de Demileth: "Por favor, quédate con el resto. Habían celulares, zapatillas, celulares y ropa, no me importa eso, pero los audífonos sí, porque es la vida de mi sobrina"



Demileth fue sometida a una costosa operación para poder usar dichos audífonos, que solo le sirven a ella.



Diana relató que un hombre le pidió a un taxista que llevara los audífonos en un sobre y lo entregara en un parque. De esta manera, la mujer pudo recuperar el equipo de su sobrina, que afortunadamente no presenta daños.