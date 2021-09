6 de 6

El portal web de los Bomberos indicó que la emergencia fue reportada a las 5:21 a.m., y que el inmueble está ubicado en el cruce de las avenidas Defensores del Morro con Guardia Civil. Cuatro unidades, entre vehículos de rescate, atendieron la emergencia. Agentes de la comisaría Mateo Pumacahua de la Policía Nacional investigan el caso. Por su parte, los familiares de ambas mujeres permanecieron atentos durante la jornada de rescate. Uno de ellos no evitó ponerse a llorar ante la preocupación de que sus parientes no lograran ser rescatadas con vida. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)