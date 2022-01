La Municipalidad de Chorrillos informó que desde el viernes 7 de enero las personas que deseen acudir a la playa Agua Dulce deberán programar su visita al balneario a fin de evitar aglomeraciones. Recordemos que, en Navidad cientos de bañistas llegaron al lugar y no respetaron las medidas de bioseguridad contra el coronavirus (COVID-19).

“Somos la única playa que ha hecho dos propuestas, la primera propuesta es lo de los boxes y esta vez para evitar la aglomeración de la gente estamos tratando de sacar una nueva propuesta acá en Agua Dulce”, detalló el gerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos a Latina.

“Van a separar su ingreso a la playa. Es muy amigable la página web de Chorrillos. Entran y separan su ingreso. Obligatoriamente tienen que entrar presentando carné de vacunación, doble mascarilla, respetar el distanciamiento social, mantener limpio los espacios”, añadió.

El funcionario refirió que la medida busca evitar nuevos contagios de coronavirus y recordó que el Ministerio de Salud (Minsa) ya confirmó el inicio de la tercera ola COVID-19 en el país el último martes.

En otro momento, refirió que las personas que no se registren en la página web no ingresarán a la playa. “Vamos a evitar en todo momento que ellos ingresen. Aquellos que no estén registrados no van a ingresar. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Apelar de la buena fe de las personas que vienen a disfrutar de un día de playa”, aseguró.

SEPARA TU INGRESO A PLAYA AGUA DULCE

Ingresa a http://playaprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx

Selecciona la fecha en que deseas visitar la Playa Agua Dulce

Llena tu información personal como DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, entre otros.

También puedes separar el ingreso para tres acompañantes más.

Una vez completes tu registro, puedes imprimir o tomar captura que valide tu acceso al balneario.

Es IMPORTANTE señalar que el aforo es de 200 boxes (800 personas en total)

Desde el 7 de enero será obligatorio que registres tu ingreso a la playa Agua Dulce. Foto: Municipalidad de Chorrillos

TEN EN CUENTA

Cabe indicar que solo estará permitido el ingreso de cuatro personas como máximo por box.

Además, está prohibido ingerir alimentos en la arena, consumir bebidas alcohólicas, se instalen carpas y se ingresen con mascotas.

Asimismo, es obligatorio presentar el carné de vacunación contra el COVID-19 con dos dosis aplicadas, así como usar doble mascarilla y solo retirarla para ingresa al mar.

Las personas deben respetar el distanciamiento social, mantener limpio el espacio que ocupan y usar las áreas destinadas para el consumo de alimentos. (Directiva Sanitaria N° 130 MINSA/2021/DIGESA)

