Chorrillos: Le pidió que no orine en la calle y sujeto ¡le destrozó la camioneta a fierrazos!

Un nuevo caso de violencia en las calles de Lima se reportó, esta vez, en el distrito de Chorrillos. Allí, una mujer fue brutalmente agredida por un sujeto en aparente estado de ebriedad que estaba a punto de orinar en plena vía pública.

Según consignó ATV Noticias, el sujeto se bajó de un auto blanco en la cuadra 1 de la calle Arica con la clara intención de orinar en la calle. La mujer pasaba por la zona con su camioneta cuando lo vio y le indicó que estaba prohibido miccionar en la vía pública.

"Estaba en medio de la pista, ebrio, y se iba bajar el pantalón para miccionar en la calle. Yo sobreparé mi carro y lo único que he hecho es decirle 'oye, qué estás haciendo, tú no puedes orinar en la calle'. Me bajé y de pronto me di cuenta que estaba con un fierro en la mano y me estaba amenazando", contó la víctima.

Según se puede ver en las imágenes de las cámaras de seguridad de un restaurante de la zona, el sujeto va buscar un fierro al auto blanco, regresa hasta el lugar donde estaba la camioneta y la golpea brutalmente, a pesar de los gritos de los vecinos que le pedían que se detuviera.

Mientras su compinche, el conductor del vehículo blanco, impacta contra la camioneta y espera que el agresor se suba para huir del lugar. En su escape, se desprendió una de las placas del auto.

Según información de los Registros Públicos consignada por ATV Noticias, el vehículo le pertenece a Wilfredo Mozo, aunque aún no se ha confirmado que se trate de uno de los dos hombres.

Por otro lado, la mujer contó que un efectivo policial se acercó hasta la zona donde ocurrió el ataque pero le dijo que no podía detenerlo. A pesar de ello, puso la denuncia en la comisaría de Chorrillos aunque asegura que las investigaciones no avanzan.