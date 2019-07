Enfermera sufre brutal agresión por mototaxista dentro de posta médica de Chorrillos | VIDEO

Una enfermera -cuyo nombre prefiere mantenerlo en reserva- denunció que fue agredida el domingo último por un mototaxista al interior de una posta médica en el distrito de Chorrillos. Según el testimonio, el agresor se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo a 90 Matinal, el acusado identificado como Luis Miguel Alvarado Cauchos llegó al centro de salud Defensores de Lima para ser atendido porque tenía un corte en la cabeza. La agraviada resultó con el labio roto y el rostro hinchado.

“Al momento de irme a poner los guantes el hombre comenzó a insultarme. ‘Te voy a matar si no me vas a atender’, me decía”, dijo la mujer. La denunciante contó que el sujeto primero agredió a otra trabajadora de la posta médica que intentó ayudarla.

“Por quererme ayudar este hombre la comienza a golpear primero a ella. Luego se viene conmigo [y lanzó] dos puñetes en la cara”, agregó la víctima de agresión de 35 años, quien llegó a Lima hace dos meses.

Ella dijo teme que retornar a su trabajo porque el agresor tome represalias en su contra tras la denuncia por agresión presentada en la comisaría Mateo Pumacachua. Por ello, solicitó ser trasladada a un centro de salud de Arequipa.

El referido medio trató de contactar con el mototaxista Luis Miguel Alvarado en su domicilio ubicado en el AA.HH. Defensores de Lima, pero no se encontraba. Indicó que el acusado cuenta con otras dos denuncias por agresión.

En abril de 2018, golpeó a su madre Lucía Cauchos y tía porque no le dieron dinero para continuar seguir bebiendo licor.