Una familia se salvó de morir luego de que desconocidos lanzaran una granada de guerra al segundo piso de su vivienda ubicada en el Asentamiento Urbano Santa Teresa, en Chorrillos, la noche del último lunes.

De acuerdo a Latina, la familia Quinto sospecha que se trataría de una venganza luego que invadieran un terreno a unas cuadras de su casa. El ataque se produjo a las 9 p.m. cuando cuatro integrantes de la familia no se encontraban en la vivienda. Sin embargo, una adulta mayor cenaba al momento de la explosión.

“No me encontraba. Gracias a Dios he salido. Salí como a las 8 p.m. y esto ha pasado como a las 9 p.m. Salí con mis tres pequeños. Mi mamá estaba acá, gracias a Dios estaba cenando al fondo, en la cocina”, detalló a América Noticias, Joseline Quinto, quien vive con sus padres e hijos menores en el segundo piso del inmueble atacado.

Según testigos, dos sujetos en motocicleta pasaron por el lugar arrojando la granada. El matinal detalló que no es la primera vez que la familia Quinto es víctima de un ataque.

Meses atrás, el sobrino de Joseline Quinto, de 24 años de edad, fue baleado en la cabeza. Hoy en día, el padre de familia lucha por su vida. “Está en UCI luchando por su vida”, aseguró la agraviada.

Ellos temen por su vida, por lo que piden garantías a la Policía. “Ahora tenemos que pedir garantías para nuestras vidas, para mis padres, para mis hermanos. Tengo que mover a mis pequeños de acá, estamos completamente expuestos”, señaló Joseline.

VIDEO RECOMENDADO

El DNI, sea electrónico o el azul, es el documento que todos los peruanos deben tener de manera obligatoria, pues nos permite identificarnos. Sin embargo, el DNIe es considerado el documento del futuro y su uso ha ido aumentando. Conoce en este video sus beneficios y cómo tramitarlo.