Chorrillos: Encuentran a joven durmiendo sobre el cadáver de su enamorada, una menor de 15 años

¡Ni una menos! El cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años fue encontrado en una habitación, ubicada en el segundo piso de una vivienda del asentamiento humano 'Integración', del distrito de Chorrillos.

Según consignó 90 Mediodía, Kevin Jordi Claudio Ayala de 18 años es el principal sospechoso del asesinato. Y es que la pareja de la víctima fue encontrada por la policía con el cuerpo de la menor debajo de su cama.

Las autoridades se apersonaron hasta la vivienda luego de que un vecino de la zona denunciara que un amigo del presunto asesino le contara que vio el cadáver de la adolescente en el cuarto que alquilaba.

Al llegar al inmueble, encontraron a Kevin Claudio Ayala durmiendo, mientras debajo de su cama estaba el cuerpo sin vida de su enamorada. Con total frialdad, aseguró que la menor era su conviviente desde hace un mes y medio.

La dueña de la vivienda contó que alquiló hace una semana la habitación a Claudio Ayala. “El joven fue recomendado por una inquilina que ahí vive. El vino solo. Me sorprende lo de la chica. Nunca he tenido problemas con ese chico. A la chica va como tres veces que la habré visto. [Él] me dijo que era su enamorada”, declaró.