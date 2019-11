Chorrillos: Asistentes a la fiesta 'La Purga' bloquearon la avenida Huaylas y agredieron a periodistas

¡Bochornoso! Un grupo de asistentes a la fiesta de Halloween ' La Purga', en presunto estado de ebriedad, bloquearon la avenida Huaylas, en Chorrillos , y agredieron a periodistas que cubrían el hecho.



Según informó RRP Noticias, decenas de jóvenes que acudieron a la fiesta realizada en la hacienda Lomas de Villa bloquearon un tramo de la mencionada vía y reclamaron que los organizadores del evento no cumplieron enviarles buses de regreso.



“Nos prometieron buses, trago ilimitado y piscina temperada. Ninguna de las tres fueron cumplidas. Nos prometieron dejarnos en las universidades Católica, Ricardo Palma y la UPC, y hasta ahora no ha llegado ningún bus. No sabemos cómo regresar a nuestras casas y es peligroso que nos quedemos acá. [La entrada] me costó S/70, pero a otras les ha costado S/120 o más” , dijo una de las jóvenes denunciantes a RPP Noticias.

La avenida Huaylas quedó repleta de jóvenes con disfraces de Halloween como zombies, superhéroes y monstruos. Sin embargo, todo se tornó en violencia cuando uno de los asistentes cayó a una zanja y trataron de rescatarlo.



Según se ve en imágenes de TV Perú, indignados por las cámaras, un grupo de jóvenes agredió a un periodista de RPP y le reclamó por grabarlos. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, efectivos policiales llegaron hasta la zona de Chorrillos para controlar la situación. Al momento, los carriles han sido liberados.