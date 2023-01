Enrique Bautista, de 59 años, denunció ante las cámaras de América Noticias que fue atacado por un sujeto en Chorrillos luego que se negara a darle una botella de cerveza. La víctima aseguró que conoce a su agresor y exigió que sea detenido.

“Estábamos con un amigo, hemos ido a comprar unos tragos y de regreso, el pata que me agredió quería que le dé una botella, y en vista que no quería me agredió por la espalda, me hincó con un cuchillo ”, narró Enrique Bautista.

El hecho ocurrió cerca al cruce de las calles La Flora y Los Follajes, ubicado en el distrito de Chorrillos. Y según Enrique, su atacante es Diego Alejandro Fuente de 27 años, quien en sus redes sociales se autodenomina Dieguito Alarako.

“Es hijo de un amigo, de un vecino, una de sus tías es mi promoción del colegio, no tengo relación con él”, expresó.

Tras el incidente, Enrique se encuentra guardando reposo, pues tiene dos heridas que necesitaron 20 puntos de sutura. La denuncia sobre este ataque ha sido colocada en la comisaría de Mateo Pumacahua.

Bautista, quien es carpintero, se mostró preocupado debido a que es el sostén de su familia y no sabe por cuánto tiempo no deberá trabajar. Sus familiares exigen justicia

Chorrillos: Hombre es acuchillado por la espalda