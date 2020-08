EL COLMO. Una inquilina morosa se ha ganado el repudio de muchas personas en el edificio donde vive no solo por su conducta problemática sino también por no pagarle los 5 meses que le debe al dueño del departamento que habita en Chorrillos.

En su desfachatez incluso se atrevió a agredir con palo de escoba al dueño Ronald Callirgos, quien incluso ya le ha pedido a Nicole Verónica Celis Cobeñas de Aliaga que abandone el predio sin importar que no le pague la deuda pues lo que él quiere es recuperar su propiedad.

Sin embargo, la señora se rehúsa a salir y pide que le hagan juicio para que desocupar la vivienda. Los vecinos del edificio también piden que la señora sea desalojada pues tampoco se ha hecho cargo de los gastos de mantenimiento.

Inquilina morosa golpea con escoba a dueño de departamento

En las imágenes que han causado indignación en redes sociales se aprecia como la señora Nicole rompe el mango de una escoba sobre Ronald. Pero eso no es todo, la mujer envió a su pareja para que lo amenace con cortarle la pierna si es ‘no la deja tranquila'.

“Quiero pedir garantías para mi vida porque se ve que no es una familia que tiene ética. Parece que proceden de delincuentes. Lo que se ha visto en este tiempo es que no ha dado su brazo a torcer. Le he dicho que le voya exonerar la deuda pero no quiere”, dijo muy indignado el joven que busca recuperar su departamento.

