Chorrillos: joven murió tras saltar de camión en movimiento [FOTOS]

El copiloto de un camión falleció al saltar del vehículo, cuando notó que el chofer no podía frenar mientras descendían a toda velocidad por una pendiente, en Chorrillos.



Luis Valera Suárez (34) tomó la fatal decisión al ver que la unidad de placa Y1D-801 no podía detenerse cuando transitaba por la Mz. A del jirón Carhuarazo.



“Al parecer se vaciaron los frenos, porque no podían parar, y la víctima decidió saltar para salvar su vida. Lastimosamente, eso no sucedió”, indicó un agente de la comisaría Mateo Pumacahua.

Los demás ocupantes de la unidad resultaron ilesos, pues dieron con un matorral que detuvo la marcha.