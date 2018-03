Chorrillos: Pareja asaltó dos departamentos y se encuentran cara a cara con la dueña en su escape [FOTOS]

¡Para no creerlo! Una pareja burló la seguridad de un condominio y robó objetos de valor de dos departamentos de donde se llevaron finos relojes, perfumes y laptops, en Chorrillos.



Sonia Segura (26), una de las agraviadas, contó que había salido con su hijo de su vivienda, en la cuadra 1 de la calle Ontario, y al regresar, tras abrir la puerta, se encontró cara a cara con la pareja de ladrones.



“Me dijeron: ‘Pasa, tu esposo está en la sala’, y ellos salieron corriendo. Se supone que hay seguridad, no me explico cómo es que ingresaron”, sostuvo.



Los maleantes también desvalijaron la casa de su vecina, que está de viaje. En ambos casos, se llevaron las cosas dentro de una mochila.