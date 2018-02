Chorrillos: Playa Los Pescadores tiene gusanos y es declarada no apta para bañistas [VIDEO y FOTOS]

¡Cuidemos la salud! Llegó el verano de cientos de personas desean pasar los días en la playa para disfrutar del mar, leer un libro en la playa y gozar de la brisa marina. Pero hay que tener mucho cuidado con las playas que uno visita.



Un informe de TvPerú indica que cientos de gusanos se encuentran en la arena de la playa Los Pescadores en Chorrillos. El reporte indica que la mencionada playa ya fue declarada como no apta para bañista por parte de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)



En imágenes se puede ver que los gusanos se encuentran con montones en la playa Los Pescadores. Lo que más llama la atención es que la playa está llena de niños y adultos que ignoran la situación.



"Es algo horrible, hermano. Se puede meter en los orificios de los niños", cuenta uno de los bañistas que no puede creer lo que sus ojos ven en la playa Los Pescadores.



"Yo vengo como 10 años a esta playa", dice uno de los bañistas que fue sorprendido y decidió retirarse para no exponer su salud y la de sus menores hijos.



Chorrillos