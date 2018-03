Chorrillos: Policía en retiro armó escándalo al ser intervenido por conducir ebrio [VIDEO]

Conducía ebrio. César Toledo Arias, mayor en retiro de la Policía Nacional, fue intervenido por conducir en completo estado de ebriedad, sin embargo, se negó a ir a la comisaría de Chorrillos.



Un irresponsable. César Toledo aseguró que solo había tomado "dos cervezas" y que su hermano, quien había salido antes con su vehículo, estaba " mucho más mareado" que él.



El hombre aseguró que antes de encontrarse con el operativo otro conductor le dijo que con 100 soles "pasaba".



César Toledo estaba acompañado de su esposa, a quien según él, había ido a recoger. La mujer lo defendió y afirmó que "no estaba pasando nada".



La pareja se negó en varias oportunidades a dirigirse a la comisaría. "Mi hermano está tomando desde las 5 de la tarde, él ha pasado delante mío y ustedes no lo han parado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pararon a él? Porque él pagó 100 soles abajo para que no lo paren", agregó Toledo.



Mientras todo esto ocurría, en el asiento trasero del vehículo dormía el compadre de la pareja. Ni el escándalo lo despertó.



Tuvieron que pasar varios minutos para que el policía en retiro decidiera ir a la comisaría de Chorrillos.



