Chorrillos: Sedapal se pronunció tras denuncia de recibo de más de 15 mil soles por consumo de 1 mes

Una indignada vecina de Chorrillos denunció el cobro excesivo de más de S/ 15 mil emitido en su recibo de Sedapal, correspondiente a diciembre del 2018. Tras la denuncia presentada por Elizabeth Bravo, Sedapal respondió que este era un caso atípico.

“Me dijeron que esto era algo atípico (en Sedapal). Los inspectores llegaron y la resolución que me dieron fue denegada. Han venido dos veces los geófonos y han detectado fuga en el primer baño, he roto el baño y no ha encontrado fuga”, sostuvo la vecina de Chorrillos.

Elizabeth Bravo aseguró que los recibos de Sedapal que le llegaban meses atrás no superan los 90 soles. Asimismo que el agua en su zona se va a las 5:00 p.m. y regresa a las 6:00 a.m.

Además sostuvo que presentó su caso a la Superintendencia de Servicio de Saneamiento ( Sunass) y por ahora están a la espera de una respuesta.

-SEDAPAL SE PRONUNCIA-

Entre tanto, Sedapal indicó que "el caso fue clasificado como atípico, es decir, supera en más del 100% al promedio histórico de consumo del usuario y es igual o mayor a dos asignaciones de consumo".

Además, Sedapal detalló que se le informó a la usuaria una inspección para el 21 de diciembre del 2018. Sin embargo, no se realizó, porque no permitieron el ingreso del personal técnico.

Sin embargo, en la revisión externa se constató el buen estado de la conexión y el funcionamiento del medidor N° E112533979 con lectura 3502 m3.

“El 04 de enero del 2019 se realizó la inspección, comprobándose que la conexión abastece a una unidad de uso doméstico y otra unidad de uso comercial (farmacia) ocupado, verificándose que cerrando los puntos de agua el medidor sigue registrando consumo (posible fuga no visible)”, informa Sedapal.

El 25 de enero del presente año, Sedapal realizó una inspección con geófono detectando la existencia de fuga de agua en las instalaciones internas (tuberías de agua) ubicado en el local comercial (farmacia).

El personal le pidió a la usuaria que repare las instalaciones internas. Sin embargo, para 1 de febrero, los técnicos fueron a inspeccionar para verificar la reparación de la tubería, pero observaron que el propietario no lo llegó a solucionar.

Según la entidad estatal, si la propietaria repara las instalaciones internas (tuberías de agua), entonces se podrá refacturar el recibo.