Chorrillos: Sujeto borracho que acababa de salir del penal intentó violar a menor con habilidades especiales

¡Depravado! Un sujeto en aparente estado de ebriedad quiso abusar de una menor con habilidades especiales, cuando salía de su colegio en Chorrillos e iba camino a su casa. Por suerte, los vecinos de la zona notaron el ataque e intervinieron a tiempo.

Todo ocurrió en la primera cuadra de la avenida Miguel Iglesias en Chorrillos , cuando los vecinos escucharon los gritos de una niña y actuaron de inmediato. Según contó uno de los testigos, vieron al depravado arrinconando a la menor contra una pared y tratándole de levantar la falda.

La menor volvía su casa en Chorrillos cuando notó que venía siendo perseguida por el sujeto, identificado como Simón Antonio Lipe Lipe de 55 años. La víctima aceleró el paso y entró a una quinta para pedir ayuda, aunque el depravado la empujó contra una pared y trató de abusar de ella.

“El señor me ha estado molestando, no me dejaba pasar y me levantaba la falda”, señaló el mismo vecino, quien tuvo la oportunidad de conversar con la menor víctima de tocamientos indebidos en Chorrillos .

Luego de que los vecinos llamaran a las autoridades, los efectivos llevaron al sujeto a la delegación de la DEPINCRI de Barranco- Chorrillos , que se encargará de investigar el caso.

La Policía indicó que Simón Antonio Lipe Lipe tiene cinco antecedentes policiales por robo agravado. Pero eso no es todo, el depravado sujeto también ha estado recluido en el penal de Lurigancho, de donde salió recientemente.

Capturan a depravado que intentó abusar de una menor cen Chorrillos.

