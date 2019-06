Chorrillos: Sujeto que fue captado golpeando a madres frente a colegio asegura que no consume drogas

¡Rompió su silencio tras la polémica! Arturo Sánchez, el joven que fue captado golpeando a varias madres de de familia del colegio San Alfonso María del Ligorio, en Chorrillos , se pronunció luego de recibir cientos de críticas por su violenta actitud.

El sujeto, por medio de un enlace con 90 Mediodía, pidió disculpas a las madres que agredió y dijo que reaccionó así porque las mujeres lo atacaron. Asimismo, explicó que producto de la agresión que sufrió, tuvieron que ponerle ocho puntos en la cabeza.

Por otro lado, indicó que está dispuesto a realizarse un examen toxicológico pues, según aseguró, no consume ningún tipo de drogas. “Salí de estudiar. Estaba con mi amigo. Estábamos fumando unos cigarros cuando las señoras me atacaron. Mira tengo ocho puntos. Estaba asustado, pensé que me iban a matar”, dijo al referido medio.

Habla el joven que agredió a madres y asegura que no consume drogas (Video: Latina)

Un video mostró el momento en que el grupo de madres de familia reclama al joven. Luego una de ellas le lanza un golpe en el rostro y este reacciona golpeando a todas las progenitoras con puñetes y patadas.

Wilmer Pedraza, director del colegio San Alfonso María del Ligorio de Chorrillos, dijo que el joven no tuvo control de sus actos al momento que se le presentó el reclamo.