Chorrillos: Sujeto que mató a perrita se defiende, pero abogada igual pedirá que lo encierren en prisión | VIDEO

El sujeto que mató a la perrita 'Luna' en Chorrillos, afirmó que solo se defendió del ataque de dos perros, contra su enamorada y su mascota de once meses, sin embargo la abogada de la familia afectada afirmó que pedirán que sea encarcelado hasta cinco años, por provocar la muerte del animal.



"Solo me defendí del ataque de un par de perros, que me atacaron a mi, a mi mascota y a mi enamorada", manifestó Sergio Salazar Leguía cuando era llevado detenido a la comisaría de San Genaro.



En tanto su enamorada, Yenesia Romero, manifestó que Salazar le metió un mal golpe al can y que este le provocó la muerte. "Nosotros en ningún momento hemos querido la muerte del perrito, estamos afectados por lo sucedido", explicó.

Muerte de perrito. (América TV)

En tanto, el propietario de 'Luna', Alan Rodríguez reiteró que Salazar pateó en reiteradas oportunidades a la perrita, pese a que ellos le habían dicho que el can no era agresivo.



Por su parte, la abogada de Rodríguez, Rossmery Rodríguez, explicó que el maltrato contra animales está penado con sanciones de uno a tres años de prisión, pero cuando esta violencia ocasiona la muerte de la mascota, la pena de cárcel puede llegar hasta los cinco años.

Por la noche un grupo de personas se congregó en la vía pública de Chorrillos para exigir la libertad de Sergio Salazar.



Horas antes, muy afectados, Alan Rodríguez y su esposa no pudieron controlar la llanto por la muerte de 'Luna', que era como una hija para ellos.