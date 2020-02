Hace año y medio estuvo al borde de la muerte tras recibir cuatro balazos por parte de ladrones que quisieron robarle su carro. un valiente ta xista de 27 años, se recuperó, pero ayer vivió otro terrible episodio. Fue salvajemente acuchillado en la cabeza y oreja por falsos pasajeros, uno de ellos travesti, al que en defensa propia disparó e hirió en la espalda, en Chorrillos.

Todo ocurrió a las 6:23 de la mañana cuando el joven chofer, a bordo de su auto Kia Río, de color blanco, llegó a la cuadra 8 de la avenida Andrómeda, para dejar a cuatro personas.

“Me tomaron la carrera en la avenida Huaylas. Al llegar, no me dijeron nada. De frente me clavaron el cuchillo en la oreja izquierda y cabeza. Saqué mi arma del bolsillo, tengo licencia para portarla, y lo que hice fue rastrillarla y disparé hacia atrás”, dijo.

Ladrones se hacían pasar como curiosos. (GEC)

Uno de los ladrones apododado ‘La Reina’, que vestía top negro y un apretado jean, fue herido en la espalda y se desvaneció a un lado del carro.

Cámaras del Centro de Control de Operaciones (CECOP) de Seguridad Ciudadana de Chorrillos grabaron cuando tres de los ladrones huyeron a pie.

POR CURIOSOS

Ante el llamado de vecinos, los paramédicos fueron al lugar y auxiliaron a los heridos. Al ver las imágenes, una operadora del CECOP reconoció al travesti y recordó que una hora antes se cruzó con la banda cuando llegaba al trabajo.

Ella buscó la grabación de ese momento y con la imagen de los cuatro ladrones caminando antes de subir al taxi, los serenos y agentes de la comisaría de ‘Villa Chorrillos’ intervinieron a dos de los ladrones quienes se hacían pasar como curiosos a pocos metros.

Ambos negaron su participación en el delito, pero uno de ellos tenía manchas de sangre en el polo. El taxista fue llevado al Depincri Chorrillos para ver su situación legal. ‘La Reina’ fue internado en el Hospital Casimiro Ulloa, donde quedó detenido. El que fugó se apodaría ‘Jhon’.