Chorrillos: Venezolana denuncia que su expareja la acosa y la amenaza con 'destruirla' | VIDEO y FOTOS

Luego de conocerse que un desquiciado sujeto quemó a su expareja en una lavandería de Los Olivos, un nuevo caso de acoso de mujeres vuelve generar preocupación ya que, como hemos visto con anterioridad, los crímenes de este tipo comienzan con sujetos despechados que no toleran el rechazo, como ocurrió esta vez en Chorrillos.



Cori Salgado llegó al Perú desde Venezuela hace cuatro años. La joven madre y cantante venezolana inició una relación con el peruano José Franco Aguilar, sin esperar que su vida se convertiría en una pesadilla y hasta se tendría que mudar de su casa en Chorrillos.

El calvario de la venezolana comenzó cuando decidió terminar su relación con José Franco Aguilar. El sujeto, quien no soportó que la joven terminara con él, comenzó a acosarla. La esperaba fuera de su casa en Chorrillos y hasta la seguía al colegio de su hijo.

Cori Salgado se vio obligada a mudarse, aunque al mismo distrito de Chorrillos. Sin embargo, eso no impidió que su expareja siga hostigándola, esta vez por medio de mensajes de texto muy subidos de tono.

"Ahora sí vas a conocer mi lado malo. Voy hacer que me pidas perdón de rodillas, cada lágrima que me hiciste derramar veneca", "Voy a enfocar mi energía pero para destruirte hasta que me pidas perdón de rodillas por todo lo que me hiciste", fueron algunos de los terribles mensajes que mostró la ciudadana venezolana a Primera Edición.

Asimismo, el sujeto la amenazó con denunciarla con la policía para que la deportaran. "Por darte de mentirosa y graciosita te van a terminar deportando o mínimo una reparación civil por dañar mi imagen", "Tener problemas con la policía va manchar tus antecedentes y ahora que salió la ley que van a deportar extranjeros que tengan problemas con la ley la que perderá más serás tu, yo no", le escribió el peruano.

Frente a los mensajes intimidantes y a su presencia amenazadora por su barrio de Chorrillos, Cori Salgado decidió poner una denuncia contra su expareja y solicitar garantías personales ya que teme por su seguridad.

