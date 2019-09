Ancianita se somete a operación de vesícula y termina con parálisis cerebral por presunta negligencia

¡Terrible! La vida de Delia Suárez Calzado se estancó luego de entrar a la sala de operaciones del Hospital José Augusto Tello de Chosica. Y es que según denuncia su hija, una negligencia médica la dejó postrada en una cama.



Según consignó ATV Noticias, la ancianita ingresó al nosocomio el pasado 14 de abril para someterse a una cirugía de vesícula pero una presunta negligencia médica la dejó con parálisis cerebral.

Al momento, Delia se alimenta por una sonda, no ve, no camina, no escucha ni tampoco habla. Sus hijas la van a ver a diario con la esperanza de que salga del cuadro, pero lamentablemente su diagnóstico es una encelofatía hipóxico isquémica, una condición irreversible.

Según la hija, su madre entró al hospital caminando e inclusive se bañó sola antes de entrar a la sala de operaciones. La negligencia se habría dado al practicarle el riesgo quirúrgico ya que le indicaron que pudo haber reaccionado mal a la anestesia.

La familia de Delia acusa directamente al médico Óscar Juan Martínez Puma y al anestesiólogo Christian Manuel Vicente Tacuchi de lo ocurrido con la ancianita, quien sufrió un paro cardiorespiratorio antes de ser operada.

Por otro lado, otro hombre acusa al mismo anestesiólogo de dejar en coma a su hermana, quien también ingresó al Hospital José Augusto Tello el pasado 19 de mayo para una operación de vesícula.