Chosica: Auto cae sobre el techo de una vivienda y deja seriamente herida a una jovencita

¡Terrible! Una jovencita resultó seriamente herida luego de que un auto cayera sobre el techo de su vivienda ubicada en Chosica. La familia de la víctima exige que la dueña del vehículo se haga cargo de todos los gastos y daños causados por el incidente, que ocurrió el pasado sábado.

Antes de impactar contra la casa ubicada en la zona de Quirio de Chosica, la conductora del vehículo, identificada como Ana Cecilia S. I., destruyó un tanque de agua e impactó contra otro auto, según consignó América Noticias.

La herida identificada como Shelly Elvira Paz fue trasladada hasta el hospital Materno Infantil de Chosica, luego que el auto le cayera encima mientras se encontraba descansando en su cama.

La joven ya fue dada de alta; sin embargo sus padres aseguran que no se encuentra totalmente recuperada. “Mi hija tiene desvanecimientos. Mi hija no se siente muy bien. No tenemos un diagnóstico porque nos darán a conocer el resultado a las 3:15 de la tarde”, dijo Eliza Paz, madre de la joven herida.

La mujer cuestionó que hasta el momento el vehículo continúa estancado en el techo, lo que pone en riesgo a las cuatro personas que residen en el inmueble. Asimismo, el accidente generó un gran daño en la estructura.

“No se puede sacar ni medicinas. Ni sacar ropa ni nada. Todo está hecho un desastres no se puede ni dormir”, dijo la agraviada. Por su parte, Alexandra Tembladera, familiar de Ana Salguerano, llegó al lugar y afirmó que si apoyarán a los agraviados.