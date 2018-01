Una vez más, las autoridades se ‘tiran la pelota’ ante el riesgo que supone la evidente crecida del río Rímac por las lluvias de los últimos días y que podrían causar desbordes y huaicos en Chosica.

El alcalde de Chosica, Luis Bueno, y el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe, se acusan mutuamente por la demora en los trabajos.

Bueno aseguró que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios “no dio los recursos suficientes” para el presupuesto e iniciar las obras.

Río Rímac

"Las obras de Chosica, Carapongo, todas sin excepción fueron a la Reconstrucción con Cambios. En octubre, el señor De La Flor saca su directiva y dice que no hay recursos para muros ni diques y solamente había plata para descolmatación de ríos y quebradas", expresó el alcalde en América Noticias.

Según indicó, presentaron expedientes sobre la reconstrucción de Chosica y limpieza de ríos a corto, mediano y largo plazo por 500 millones de soles.

Por su parte, Edgar Quispe, actual director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (tras dejar el cargo Pablo De la Flor), desestimó la versión de Bueno.

"Lo que he encontrado es un libro verde, un compendio de ideas de lo que habría que hacer en Chosica, pero esa no es la ficha número 2 (un formato que deben presentar los municipios para acceder a la reconstrucción). Lo que hay que decir es que no hay ninguna idea dentro del plan de reconstrucción vinculados a muros de contención", sostuvo Quispe.

Para el funcionario, no es que no haya dinero para las obras, sino que este está dirigido a acciones específicas que no contemplan diques y muros y el trabajo se está enfocando en la limpieza de los cauces de los ríos, la descolmatación y trabajos de prevención.

NO SE PUEDEN HACER OBRAS EN PLENA CRECIDA

En tanto, según Luis Bueno, alcalde de Chosica, los formatos que presentaron para obtener los recursos e iniciar los trabajos son los adecuados y lo hicieron dentro de los plazos.



"La autoridad pone énfasis en la prevención. Tenemos muchos recursos para poder hacer muros pero eso tiene que hacerse en el momento oportuno. No pueden hacerse obras cuando hay crecida de ríos", explicó Quispe.

