Chosica: Madre golpeó a médico por realizar presuntos tocamientos indebidos a su hija [VIDEO]

"Guarda tu plata, con otra cosa me vas a pagar". Estas fueron las palabras, que según Ruth Soldevilla, le dijo Víctor Pisconte Ávalos, un médico de la posta Villa del Sol, ubicada en Chosica.



La joven de 20 años contó que el galeno le realizó tocamientos indebidos porque ella no tenía dinero suficiente para pagar la consulta. "​Yo tenía 10 soles y él me dijo que como la consulta costaba 50 soles le tenía que pagar con otra cosa. Me amenazó con matarme", indicó la universitaria.



Enterada de lo ocurrido, Clotilde Melgar, la madre de la joven, acudió a la posta para golpear al presunto agresor, quien negó todo haber abusado de Ruth.



"Nosotras somos de Ayacucho, no tenemos a nadie aquí (en Lima) y él se aprovechó de eso", señaló Clotilde Melgar.



Madre e hija pidieron la ayuda de la ministra de la Mujer. Ellas afirmaron recibir amenazas de muerte tras denunciar el presunto abuso sexual. "Tenemos temor que tome represalias. Queremos a la ministra, que nos ayude, de repente para mañana mi hija esté muerta. Ayer me quiso pegar el médico", contó la atormentada madre.