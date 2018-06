Christian Cueva: Anciano murió de un paro cardiaco tras ver penal fallido de 'Aladino' ¡no lo soportó!

Fue demasiado para su corazón. Un abuelito, identificado como, Carlos Edmundo Cruz Balcazar , de 76 años, perdió la vida cuando se encontraba mirando el partido de la selección peruana contra Dinamarca en debut mundialista, luego de 36 años, en La Libertad.



El longevo hincha, muy emocionado, decidió ver el esperado encuentro junto a sus caseros en el mercado Guadalupe de Chepén , donde siempre solía acudir a comprar. Cuando vio el penal fallido de su paisano Christian Cueva , su corazón no lo soportó y comenzó a sufrir de un paro.



“Se presionó por ese penal (de Cueva). Todos gritaban gol y no había ningún gol…Todos empezaron a decir el señor se enfría” , dijo una comerciante. De inmediato, el serenazgo del municipio de Chepén lo trasladó hasta el hospital del sector, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.



Los familiares de Carlos Cruz Balcazar contaron que el señor sufría de constantes ataques al corazón y desde hace varios días no tomaba sus medicamentos para controlar el mal que lo aquejaba.