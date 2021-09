‘¡Yo siempre confié en ti, Cuevita!’, ‘¡Era hoy, Cuevita, era hoy!’, ‘Cueva, Cueva, cómo la vas a mandar arriba frente al arco’, ‘Compadre, no la falles’, ‘Gracias, Cuevita, reapareció el Aladino’ y mucho más le dicen y escriben a Adán Chumbipuma Maldonado (34), el ‘doble’ del futbolista Christian Cueva, quien marcó el gol del Perú que nos dio la victoria 1 a frente a Venezuela en estas Eliminatorias por el Mundial de Qatar 2022.

Trome lo ubicó en Surquillo, y comprobó que no solo los vecinos sino los transeúntes lo vacilaban y le pedían ‘una fotito’.

“Tengo aproximadamente cinco años como ‘su doble’. Mi familia y amigos decían que me parecía mucho, yo no le tomaba importancia a eso, pero un día me convencieron y me hicieron su corte de cabello y el resultado fue impresionante. Incluso gané el concurso ‘Dobles de la selección’, que Plaza Norte y Mall del Sur hicieron en el 2017”, nos dijo.

Con la ‘fiebre’ de Perú rumbo al Mundial de Rusia, fue sumando seguidores en sus redes sociales y participación en eventos para empresas y comerciales de empresas como Renzo Costa, Cristal, Tiendas Adams y otros. “Para Entel grabé con la mamá de Christian Cueva”, recordó.

CON LAPADULA Y LA CUMBIA

Tiene miles de seguidores en redes sociales, cuelga sus videos, fotos y comparte noticias deportivas y de la selección peruana. Cuenta que no solo las victorias en la cancha sino la ‘dupla’ con Gianluca Lapadula y esa alegría enseñándole a bailar cumbia, también han gustado mucho.

“La química entre ellos, con harto chocolate, y cada vez que Perú gana y bailan ‘El Cervecero’ con Lapadula, aumentan mis seguidores, en Facebook ya son cerca de 150 mil”, refirió.

La voz cantante de Christian Cueva es seguida por André Carrillo y Gianluca Lapadula. En ese momento la celebración llegó a su clímax.

TAMBIÉN ENCONTRÓ A SU AMOR

Cuevita imitador tiene una tienda en una galería frente al mercado N°1 de Surquillo, de artículos de cuidado personal para damas y caballeros, maquillaje y productos de bioseguridad. Y así como el seleccionado, él también ha encontrado el amor.

“Ella se llama Stefany Ramos, también tiene un parecido con la esposa de Cueva”, dijo sonriente, al darse luego un tierno beso con ella.

Como a Cuevita, a Adán le gusta el cebiche con su ‘chelita’ y goza con Agua Marina, Toño Centella, Armonía 10.

LE ‘CHANCAN’ SI CUEVA FALLA

“Y cuando Cueva falla alguna jugada, como pasó con el penal, también a mí me chancan y critican feo, pero cuando mete sus golazos, sus buenos pases o tiene la precisa, me felicitan. Así somos de hinchas, pero lo queremos. Confiemos en toda la selección, que no va a bajar la guardia, sigamos unidos y alentando”.

SEPA QUE:

*En el concurso, ‘Cuevita’ venció a los dobles de Orejas Flores y de ‘La pulga’.

*Puede ubicarlo en Facebook, Instagram y TikTok como ‘Cuevita el imitador’.

*En fútbol, prefiere ser defensa, no centrocampista.

*Tiene un tatuaje de Christian Cueva en uno de sus brazos, más de 10 camisetas, también con los números 8 y 10 y de algunos equipos en los que jugó ‘Aladinp’, cuadros, funkos y muñecos de la selección. (Isabel Medina)

