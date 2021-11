TENSA ENTREVISTA. Una vez más el periodista Christian Hudtwalcker perdió los papeles frente al congresista Alex Flores de Perú Libre. El debate inició cuando el legislador habló sobre el cambio de Constitución en el país y el comunicador lo refutó.

“La opinión que tiene la mayoría de los peruanos, esos trabajadores, campesinos y obreros quieren el cambio”, dijo el parlamentario, sin embargo, Hudtwalcker lo calificó como falacia, pues agregó que en la segunda vuelta los electores dejaron en claro que la Constitución no se tiene que cambiar.

Alex Flores no se quedó callado y remarcó que la opinión del periodista es la misma que tienen “sus patrones”. Eso desató la furia del conductor de Exitosa, quien perdió el control e insultó al congresista.

“Eso no se lo acepto, muéstrame quién es mi patrón. Yo puedo decir que eres un chupe de Vladimir Cerrón y lo único que haces es defenderlo. ¡Muéstrame quién es mi patrón! ¡Muéstrame!”, arremetió.

Christian Hudtwalcker pierde los papeles con congresista de Perú Libre: “Sinvergüenza, muerto de hambre, cobarde”. Video: Exitosa.

HUDTWALCKER LANZA DUROS CALIFICATIVOS A CONGRESISTA

“Muéstrame quién es mi patrón porque aquí el único muerto de hambre que responde a Vladimir Cerrón es usted”, volvió a decir Christian Hudtwalcker, mientras que el parlamentario señalaba “¿Tú trabajas para un empresario del canal de la radio, no?”, sentenció Christian Hudtwalcker al legislador de Perú Libre, quien se mostró sorprendido por los fuertes calificativos.

“Congresista, lo conmino a que me pruebe que mi opinión es la de los dueños de la radio, no sea cobarde”, insistió. Sin embargo, Flores intentó apaciguar la situación y no volver a cuestionar al comunicador con sus directivos.

“Fuera de acá, usted es un cobarde, usted es el que tiene la misma opinión que Vladimir Cerrón y no osa cuestionarlo porque de ahí usted mama, muerto de hambre. A quién va a venir acá a faltarle el respeto”, dijo el periodista.

“Adiós, congresista. Fuera de acá. Me va a venir a faltar el respeto, no se lo permito, qué se ha creído. Le hago la preguntas, respondes pueblo, pueblo, pueblo y ahora te haces el gallito. Sinvergüenza”, finalizó Christian Hudtwalcker al cortar la llamada abruptamente.