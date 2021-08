¡CALMA, POR FAVOR! Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizaron una tensa discusión en la última edición dle programa ‘Sin medias tintas’. La congresista tuvo que pedirle al conductor que se calmara en plena edición en vivo.

Todo comenzó cuando Christian le preguntó a Sigrid Bazán por qué se molestó por las críticas de Rosa María Palacios y la cuestionó porque, supuestamente, ella había dicho que era ‘víctima’ de ataques ‘por ser una mujer de izquierda’. Además, hizo referencia a uno de sus proyectos de ley.

Sigrid Bazán indicó que se sintió atacada por varios periodistas por ‘exponer su vida privada’ y por publicar fotos que, según indica, pertenecen a su ámbito personal.

Christian Hudtwalcker y Sigrid Bazán protagonizan tensa discusión (Video: Latina)

“Yo no he dicho que soy víctima (por ser mujer de izquierda), sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina. ¿Crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, dijo Sigrid Bazán.

SIGRID LE PIDE A CHRISTIAN QUE NO SE PIQUE

Al notar que Christian Hudtwalcker se había alterado un poco en su programa, la congresista pidió que se calmara y que no se pique con sus declaraciones, hecho que sorprendió a los demás invitados.

“Primero tranquilo, Christian. Calma. No te piques”, respondió Sigrid Bazán a Christian Hudtwalcker para luego pasar a explicar su proyecto de ley que busca derogar la suspensión perfecta.

MÁS INFORMACIÓN: