Polémico. Christian Rosas, vocero de ‘Con mis hijos no te metas’ levantó polémica en las redes sociales por unas fuertes declaraciones sobre la apertura de las iglesias en plena pandemia, la misma que considera un derecho que el Estado no puede aborlir.

Todo surgió tras la intervención a un grupo de personas en Chosica, que celebraran un culto religioso sin respetar las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de coronavirus, enfermedad que ya ha cobrado casi 19 mil muertos en el Perú.

“El Estado ha sido creado para proteger nuestros derechos naturales, es una creacion humana, para defender nuestras libertades con las que nacemos (...) Ahora, una pandemia puede restringuir derechos pero no puede aborlir, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa no puede ser abolido”, indicó en una entrevista para el programa de Juliana Oxenford.

Asimismo, Christian Rosas criticó que el gobierno no haya inluido a las iglesias en ninguna de las cuatro fases de la reactivación económica. “¿Entonces qué? ¿la iglesia dejó de existir? ¿estamos en un Estado ateo?”, se preguntó.

Fue en ese momento que Juliana Oxenford le preguntó si estaba comparando a la iglesia con los negocios, que se vienen reincorporando a la actividad comercial con los debidos protocolos de bioseguridad.

“La iglesia no es un negocio porque no lucra ni vende, es un asunto espiritual (...) la iglesia no cobra, el que pide las ofrendas es Dios. Hago la compración con los bancos y farmacias porque es escencial”, indicó el vocero de ‘Con mis hijos no te metas’.

Finalmente, el politólogo evangélico consideró que si ya se permite la aglomeración social con medidas de seguridad en los negocios y servicios, también deberían permitir a las iglesias abrir sus puertas nuevamente.

“La libertad de reunirse o no reunirse corresponde al ser humano, no al Esado ni a los medios, ni a las instituciones”, concluyó.