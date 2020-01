Aforismos, la muerte, críticas a la nueva tecnología y el existencialismo se entremezclan en ‘Sentencias personales’ (Colmillo Blanco, 2019), primer libro de Christopher Rojas, docente de la Universidad de Lima.

‘Partir’ o ‘Instinto de Muerte’ son aforismos que tienen bastante relación con la muerte.

La muerte es un tema recurrente en mi vida. Tú no planificas el efecto que va a tener tu libro porque cada uno es subjetivo. Desde el principio he tenido claro que no me va a leer un público masivo, pero quiero que los que me lean le den importancia a mis textos como en el caso de la muerte en mis textos. En la presentación de ‘Sentencias personales’, el poeta Andrés Piñeiro recalcó que, aparentemente, voy a escribir de cuestiones fundamentales en este libro. Creo que uno de esos temas es la muerte.

Eres nuevo en redes sociales. Recién te has creado cuentas en Facebook e Instagram. Luego, leí la crítica que le hiciste a las nuevas tecnologías en el microrrelato ‘Fakebook’ y entendí todo.

Los editores de Colmillo Blanco me pidieron que me cree las cuentas. Es necesario ahora. Tal vez pueden decir que soy recalcitrante, pero las redes sociales también quitan tiempo a otras actividades como leer o escribir. Sin embargo, no puedo quitarle mérito a estas, ahora me escriben en Instagram por mi libro.

¿No te gusta mucha la exposición en redes sociales?

Soy un lobo estepario. No sé si tenga un efecto inesperado. Sin embargo, me gustan los memes y los stickers.

La editorial Colmillo Blanco publicó 'Sentencias personales'. (Foto: Facebook Colmillo Blanco)

Los stickers son la nueva revolución de los centennials.

Fíjate como yo que soy un ignorante en ese sentido, identifico las frases de los memes y stickers. Es una forma módica y lúdica la comunicación de los jóvenes ahora.

Volviendo a 'Sentencias personales’ hay bastante filosofía, también.

Para mí no hay diferencia entre filosofía y literatura. Borges confirma eso, no sé por qué, pero sabía que me preguntarías algo así.

En varios microrrelatos mencionas a Borges, Onetti y Ribeyro, ¿son tus principales influencias en ‘Sentencias personales’?

Completamente. Cuando leí ‘Ficciones’ de Borges en el segundo ciclo de la universidad, cambió mi vida por completo. Ribeyro es mi padre putativo: lo he leído con pasión. ‘La tentación del fracaso’ se debe leer antes de dormir, pero no mucho si no no vas a poder cerrar los ojos (ríe). ‘Prosas apátridas’ es la perspectiva de un escritor oceánico, allí se entremezcla lo filosófico con lo literario. Onetti me llevó a los infiernos porque escribía desde las entrañas.

¿Seguirás con los microrrelatos?

Estoy escribiendo otros microrrelatos, no sé si sea parte de una trilogía, porque este libro son escritos que empecé hace ocho años hasta ahora. No quiero pensar si es posible una trilogía, tampoco lo quiero ver como un ‘Sentencias personales 2’.

MÁS DATOS

‘Sentencias personales’ se encuentra en las librerías El Virrey de Miraflores, SUR, Book Vivant, Books&Co y Escena libre.