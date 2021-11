Un domingo playero distinto tuvieron ayer numerosas familias en ‘Agua Dulce’, cuando apareció ‘Chucky’, caminando con su traje de overol y característica cabellera roja.

El lente de nuestro fotógrafo Julio Reaño encontró que el personaje de la saga de películas de terror no fue por maldades sino por travesuras con dosis de suspenso. Su presencia en la playa casó sorpresa, pero lejos de asustarse, muchos bañistas no dudaron en pedirle ‘selfies’ de recuerdo.

El espíritu luchador del joven ayacuchano Álex Durand, buscando ingreso extra para seguir saliendo adelante de forma honrada, le hizo caracterizarse. La sensación de esa playa chorrillana donde familias y grupos de amigos disfrutaron aunque el sol no salió con fuerza.

Muchos acudieron a darse un buen chapuzón o disfrutar en la arena con la familia. (Trome / Julio Reaño)

Chucky apareció en playa Agua Dulce y le piden fotos. Disfrazado como el personaje, estudiante que perdió empleo en pandemia busca generarse ingreso extra. (Trome / Julio Reaño)

Muchos acudieron a darse un buen chapuzón o disfrutar en la arena con la familia. (Trome / Julio Reaño)

ES ESTUDIANTE

“El disfraz lo tengo por fiesta de Halloween. Estudio administración de empresas, pero en pandemia perdí mi trabajo y he buscado ‘reinventarme’. No me quedo cruzado de brazos, para apoyarme estoy dando clases virtuales de matemáticas”, dijo Álex a Trome.

Explicó que por una discapacidad física su talla es baja, lo cual le permite representar mejor al personaje, y viendo que Chucky pese a todo es querido, se animó.

“La primera vez fue en calles de Barranco, para Halloween. A la gente le gustó, me pedían fotos y así me sugirieron ir a la playa”, refirió. A la vez, indicó que no se disfraza todos los días, solo algunos fines de semana, para apoyarse, ya que él sigue y quiere seguir estudiando.

TAMBIÉN ME CUIDO, ESTOY VACUNADO

“Es agotador caminar bajo el sol con la cabeza de Chucky, pero me esfuerzo por conseguir por mí mismo algo adicional para mi sustento. No vendo nada ambulatorio a bañistas, solo recreo escenas y se toman fotos”, refirió el joven estudiante.

Añadió que no coloco precio por las fotos, “Gracias a Dios colaboran a voluntad. También me cuido, tengo mis dos vacunas y las propinas las desinfecto. La gente me da ánimo, por mi talla me bromean y dicen no eres ‘Chucky’, eres ‘Chicky peruano’ y también me dan frases que me motivan, me animan y me dicen ‘sigue luchando”, dijo a Trome. (Isabel Medina)

Muchos acudieron a darse un buen chapuzón o disfrutar en la arena con la familia. (Trome / Julio Reaño)

Chucky apareció en playa Agua Dulce y le piden fotos. Disfrazado como el personaje, estudiante que perdió empleo en pandemia busca generarse ingreso extra. (Trome / Julio Reaño)

Muchos acudieron a darse un buen chapuzón o disfrutar en la arena con la familia. (Trome / Julio Reaño)

SEPA QUE:

*Puede contactarlo para clases o alguna activación del personaje en el correo aleduryar@gmail.com

*Agentes municipales de Chorrillos (serenos y fiscalizadores) cuidan la seguridad de bañistas, que se cumplan protocolos y no se consuma licor.

*Ayer no apareció con fuerza el sol, pero familias, parejas y amigos gozaron en el mar y la arena.

*También muchos disfrutaron de la brisa en balnearios de la Punta y Chucuito en el Callao.