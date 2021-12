El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que las autoridades formalizarían este miércoles, 29 de diciembre, el cierre de playas en el litoral capitalino desde el 31 de diciembre al 3 de enero del 2022, como parte de las medidas por el avance de la variante del COVID-19 Ómicron.

El anuncio lo hizo tras participar en una reunión con representantes del Ministerio de Salud (Minsa), Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo sobre el cierre de playas durante los días previos y posteriores al Año Nuevo.

“Conversando con ellos sobre las mejores medidas, una de las ideas que se estaría formalizando mañana (miércoles) es el cierre de playas (litoral limeño) del 31 de diciembre al 3 de enero de 2022. Y a partir del 4 de enero hacer un control de playas con aforos controlados, distanciamiento social y uso de mascarillas”, señaló Muñoz a la prensa.

El burgomaestre indicó que con esto se busca evitar un panorama similar al vivido en las fechas posteriores a la Navidad, donde hubo aglomeraciones en varias playas del litoral limeño. “La razón de ser es que la variante Ómicron está presente y lo que no se quiere, según el Minsa, es que esto se desborde”, señaló.

“Estas medidas se van a llevar mañana (miércoles) al Consejo de Ministros y saldrá la norma pertinente de ser el caso... En todos los casos la presencia policial y el compromiso de las Fuerzas Armadas es muy importante”, sostuvo Muñoz.

Consultado sobre la posición de otros burgomaestres, Muñoz señaló que no han podido estar presentes en la reunión, pero remarcó que ellos han declarado que no tienen la capacidad para cerrar y controlar las playas.

“Otra de las cosas que se ha recomendado es que en las playas no haya consumo de bebidas alcohólicas. No nos olvidemos que esta variante es muy contagiosa, si bien en cierto no hay casos de manera desmedida, nos refería el ministro de salud, en Europa sí se han dado situación de muerte”, finalizó.

