Los alcaldes de Miraflores, Luis Molina; de Barranco, José Rodríguez; de Chorrillos, Augusto Miyashiro; de La Punta, Pío Salazar; y de Ventanilla, Pedro Spadaro, pidieron que la restricción en el uso de playas, la cual está vigente hasta el 31 de enero, se extienda hasta la Semana Santa, a fin de prevenir que estos espacios se conviertan en focos de contagio de coronavirus (COVID-19).

Mediante una conferencia de prensa, los cinco alcaldes se mostraron de acuerdo en que no es posible mantener protocolos de prevención frente a la enfermedad. Durante el pronunciamiento, llevado a cabo en Miraflores, las cinco autoridades lucieron un polo en el que se lee “Cerrando playas salvamos vidas”.

“La experiencia nos dice que todo el esfuerzo que hemos hecho no ha frenado el virus, tenemos que tomar medidas más drásticas, para que el próximo año podamos compartir estos espacios. Me sumo a esto porque hemos tenido acercamientos con el Gobierno pero sin consenso, no hemos recibido las partidas necesarias para el control de aforo”, sostuvo Miyashiro.

Las autoridades lideran distritos que cuentan con playas. (Video: Canal N)

“Me uno a este pronunciamiento, porque las playas se puede convertir en un vector tremendo de contagio. Es un espacio abierto, pero conociendo cómo somos los peruanos, estoy seguro de que no mantendríamos la distancia. Ojalá el Gobierno nos escuche y extienda la medida hasta Semana Santa”, aseveró Salazar.

Cabe indicar que si bien la medida del cierre de playas está vigente hasta el 31 de enero, el Gobierno ha anunciado que las medidas de prevención serán evaluadas cada 15 días a fin de definir si continúan o si son modificadas.