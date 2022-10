Desde el 9 de noviembre, los peruanos podrán ingresar al Reino Unido sin necesidad de una visa. Esa es una buena noticia, así podremos conocer el país de la finada Reina Isabel II y Los Beatles, entre otros referentes británicos. Pero, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos? Aquí una lista, por si piensa viajar.

Como se sabe, el Reino Unido lo conforman Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Todos hablan el inglés, pero en Gales también se comunican en gaélico. Pese a una unión de varios siglos, en Escocia hay tambores de independencia. Hace poco la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, reveló un plan independizarse del Reino Unido, usar una moneda única, la libra escocesa, crear el Banco Central escocés y libertad para viajar a Inglaterra sin el uso de pasaporte. Además, el país volvería a unirse a la Unión Europea.

En el plano de Irlanda del Norte, la cosa no anda muy bien que digamos. Luego de varias décadas, los católicos ahora son mayoría, dejando a los protestantes unionistas en minoría. Estos últimos son partidarios de seguir perteneciendo al Reino Unido y se sienten británicos.

El pasado 8 de septiembre falleció la Reina Isabel II, tras un largo reinado de 70 años. Ella estuvo en los acontecimientos más importantes de esta era moderna: la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la Luna, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la bomba atómica y la desaparición de los imperios europeos.

EL PALACIO DE BUCKINGHAM

El palacio de Buckingham es la residencia oficial del monarca británico en Londres. También se utiliza para ceremonias oficiales, visitas de Estado y visitas turísticas. Es famoso por albergar una parte sustancial de la Royal Collection, extraordinario conjunto de obras artísticas fruto del coleccionismo real. Se encuentra en Hyde Park.

Los horarios de visita son todos los días 9 a 19:30 horas. La entrada se hace en horarios determinados y el recorrido por el interior del palacio llevará unas dos horas.

Se puede ir en metro hasta Hyde Park Corner y desde allí a pie por Constitution Hill (paseo de 15 minutos). Otra alternativa es desde Westminster (tienes estación de metro) y de allí a pie por Birdcage Walk.

Allí se hace el famoso cambio de guardia real.

LA TORRE DE LONDRES

La Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de su Majestad, es un castillo histórico situado en la ribera norte del río Támesis en el centro de Londres. Guillermo el Conquistador la mandó a construir en 1078. Fue armería, tesorería, casa de fieras, Real Casa de la Moneda, registros públicos y casa de las joyas de la Corona del Reino Unido. Tiene una historia trágica: allí fue ejecutada Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, en mayo de 1536.

STONEHENGE

Se trata de la estructura megalítica más famosa del mundo, en realidad un monumento funerario de 1600 años de antigüedad. Está situada sobre una verde llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire (a unos 130 km al oeste de Londres).

El lugar es centro de peregrinación de espiritistas y de ecologistas, que vienen ‘a recargar energías’.

No hay mucha información de cómo fueron construidas. Algunos lo atribuyen a romanos, sajones, daneses, el mago Merlín, los druidas y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña.

THE CAVERN, LIVERPOOL

El edificio original donde se presentaron por primera vez The Beatles a principios de los 60 ya no existe. Fue demolido, pero hay una réplica. Sin embargo, se puede recorrer los lugares donde vivieron los ‘Cuatro de Liverpool’ antes de ser las megaestrellas que fueron. Si es una beatlemaníaco, puede acudir a Londres para conocer el famoso paso de cebra de Abbey Road, en el barrio de St. John’s Wood, en el norte de la capital inglesa.

OLD TRAFFORD

Si usted es un fanático del fútbol, del buen fútbol, no podrá dejar de conocer el mítico Old Trafford, el estadio del Manchester United, el de Cristiano Ronaldo, David Beckham, Paul Scholes, Peter Schmeichel y Ryan Giggs, todos entrenados por Sir Alex Ferguson. En realidad no queda en la ciudad de Manchester, sino en la cerca ciudad de Trafford. Por ello sus rivales del City los trolean señalando que no son de allí. Apodado ‘El teatro de los sueños’ por Sir Bobby Charlton, es el segundo estadio de fútbol más grande del mundo. Si le da tiempo para ver un partido, recuerde que el precio es de unos 30 dólares por persona, y también incluye la visita al museo del club, donde se exponen sus trofeos, camisetas, fotografías más emblemáticas, y todo tipo de recuerdos sobre el Manchester United.

