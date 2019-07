Cinco razones por las que es necesario contar con un plan de reposición vehicular en caso de robo total

Llegó julio, mes en que recibirás tu gratificación por Fiestas Patrias, y por qué no pensar en invertir en un seguro para tu carro ante un posible robo.

Actualmente si deseas proteger tu carro puedes optar por un seguro vehicular tradicional o un plan de reposición, una nueva opción en el mercado local. En ese sentido, Melina Olórtegui, jefa de producto de Pakta , explica las razones por las que te conviene elegir esta segunda opción.

1) Paga sólo por lo que te preocupa

El latente temor del robo total de un carro es una de las más grandes preocupaciones de todos aquellos que no cuentan con seguro vehicular. Sin embargo, la razón principal de no adquirir este tipo de seguro es porque no consideran pagar por otros servicios que no utilizarían ya que su única preocupación es quedarse sin su carro. Entonces, ¿por qué no pagar solo por eso? Con un plan de reposición como Pakta, el usuario pagará solo por una solución inmediata en caso sea víctima de la delincuencia.

2) Auto de reemplazo gratis

Debes saber que con el seguro tradicional pagarás una tarifa diaria por usar el carro de reemplazo temporal que ofrecen. En cambio, con el plan de reposición vehicular de Pakta lo obtienes gratis en un máximo de 48 horas, después de reportado el robo.

3) Sigue en marcha en tiempo récord

Si tu carro no es encontrado, el seguro tradicional iniciaría el trámite para indemnizarte monetariamente, esto demoraría entre 30-90 días. Por el contrario, al día 20, Pakta te entregará un carro similar al que tenías que elegirás entre las cinco opciones de carros de la misma marca, modelo y año de fabricación (o de la misma gama comercial), en buen estado físico y técnico. Tú escoges cuál será tu próximo carro.

4) Gastos notariales cubiertos

Una vez que elegiste el auto, el plan de reposición Pakta asumirá todos los gastos notariales de la transferencia. Este servicio garantiza a los clientes contar con toda la documentación necesaria y en regla para hacer uso del carro inmediatamente y sin desembolsar ni un sol más.

5) Contrato simple y corto

El contrato del plan de reposición de Pakta tiene solo cinco hojas, sin letras pequeñas y un lenguaje amigable, en el cual se responden las preguntas frecuentes que sueles tener antes de firmarlo.