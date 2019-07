Cinco tips para evitar el robo de tu auto en Fiestas Patrias

Según cifras de la Policía Nacional del Perú , en esta época del año los crímenes suelen incrementarse entre 8% y 10%. Es importante que los ciudadanos estén atentos y tomen medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Pakta , primer plan de reposición de carro en caso de robo total, brinda los siguientes consejos de seguridad para proteger tu auto en Fiestas Patrias.

1) Conoce cuáles serán las vías alternas

Como todos los años, las celebraciones de Fiestas Patrias conllevan a desvíos de diferentes avenidas en la capital, lo cual genera confusión y caos vehicular entre los conductores.

Además, es importante tener en cuenta que este año coincidirá con los Juegos Panamericanos 2019 por lo cual se ha dispuesto el cierre de calles entre el 24 y 29 de julio. Para evitar inconvenientes, antes de salir de casa debes verificar las vías restringidas y seleccionar la ruta más segura para llegar a tu destino.

2) Ten mayor cuidado en las noches y el fin de semana

Según la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) durante los días jueves a sábado se reportan la mayor cantidad de robos y los horarios de 8 p.m. a 4 a.m. son los de mayor riesgo.

3) Estaciónate en un lugar seguro

Según la Diprove, el 90% de los carros robados corresponden a vehículos estacionados por lo que se recomienda estacionar en un garage vigilado. No estaciones tu carro en lugares aislados y pocos iluminados.

4) Seguridad al conducir

Cuando conduzcas, asegúrate de poner siempre seguro a todas las puertas. Si bajas la ventana que sea lo suficiente para que entre aire, maneja por los carriles centrales y evita exponer objetos de alto valor adquisitivo.

5) Invierte en un seguro

Lamentablemente, no siempre se puede prevenir un robo. Por eso es mejor optar por un plan de reposición en caso de robo total como Pakta, que en máximo 48 horas entrega a sus clientes un carro para que sigan movilizándose. La inversión va desde los US$ 20 mensuales para carros con hasta diez años de antigüedad y con un valor comercial de máximo US$ 25,000.