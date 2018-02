Cine: ¿qué es lo que se puede llevar para comer a Cineplanet y Cinemark tras medida de Indecopi? [FOTOS]

¿Quién no 'contrabandeó' golosinas en el cine alguna vez? La mayoría de personas, empujadas ya sea por el elevado precio o porque no le gustaban los productos vendidos en el establecimiento, ha tenido que ocultar una botella con gaseosa, una bolsa de bocaditos o un chocolate entre sus ropas para así no ser parado por los trabajadores justo antes de entrar a la sala.



Pues, gracias a una iniciativa de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la cual ingresó una denuncia ante Indecopi, ahora podremos pasar nuestros dulces en el cine sin el temor a que nos los decomisen.



De acuerdo con un informe de Perú21, Indecopi acogió el manifiesto de Aspec, declarándolo fundado. Son dos resoluciones las que señalan que ahora los consumidores pueden entrar con sus productos al cine.



La medida, tal como refiere el medio, alcanza a Cineplanet y Cinemark, las dos cadenas de cine más populares en Lima. Sin embargo, ello no significa que otras franquicias estén libres de no cumplir con la norma.

Pero, ¿cuándo podré ir al cine con mi canchita o mi bolsón de piqueos? Pues, según el documento de Indecopi, los establecimientos deben hacer caso a lo señalado por la entidad en un máximo de 10 días. Haciendo 'pluma', podemos mencionar que el día 2 de marzo podremos llevar nuestra comida al momento de ver una película.



¿QUÉ PUEDO PASAR?

Ahora viene lo bueno. Si bien ahora los usuarios podrán pasar con sus bocaditos al cine, eso no quiere significar que vamos a cargar un táper con mazamorra de tocosh. No, nada por el estilo.



Esto lo explica mejor Jaime Delgado, ex congresista y abogado de Aspec. "Lo que va a poder llevar son alimentos iguales o parecidos. Lo que no vas a poder llevar son cosas que puedan causar malos olores o accidentes... pero digamos que puedes llevar tu propia canchita o un chocolate de verdad. Siempre y cuando respetando los criterios del negocio", afirmó a Perú21.