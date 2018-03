Cineplanet bajará los precios de la confitería para no perder clientes [FOTOS]

Fernando Soriano, CEO de la cadena Cineplanet, fue entrevistado por El Comercio donde brindó detalles de los alimentos que se podrán consumir en el cine.



"Seguiremos brindando la mejor experiencia al cliente que es lo más importante. Si subo algún precio impactaré a mis clientes fieles y eso es lo que menos queremos hacer", manifestó el CEO de Cineplanet.



¿Qué alimentos se podrán llevar al cine?



La explicación la brinda Jaime Delgado, ex congresista y abogado de Aspec. "Lo que va a poder llevar son alimentos iguales o parecidos. Lo que no vas a poder llevar son cosas que puedan causar malos olores o accidentes... pero digamos que puedes llevar tu propia canchita o un chocolate de verdad. Siempre y cuando respetando los criterios del negocio", afirmó a Perú21.



Cancha, gaseosas, sánguches de hot dog y helados son los productos recomendados para que las personas puedan disfrutar en las salas de cine.



Baja en los precios



"Vamos a trabajar en reducir los precios de confitería para no perder a nuestros clientes que la consumen", manifestó Soriano en entrevista.