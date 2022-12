Ciro Castillo Rojo Salas es el virtual nuevo gobernador regional del Callao, con más del 90 % de los votos escrutados en segunda vuelta electoral. El médico saltó a la fama tras la búsqueda de su hijo Ciro, perdido en el Cañón del Colca, en el 2011. Fueron meses de dramática indagación para saber dónde estaba el cuerpo del joven estudiante de ingeniería forestal. Aquí su historia.

Junto a Rosario Ponce López, su enamorada, Ciro Castillo Rojo García Caballero, de 26 años, llegó a Arequipa en marzo de 2011. Habían estado antes en Puno y Cusco como parte de su preparación como futuros ingenieros forestales. El plan era conocer el Cañón del Colca y luego regresa a Lima, tras varias semanas de travesía por el sur del país, fin de continuar sus estadios en la Universidad Nacional Agraria de La Molina.

Sin embargo, al no acudir con guías, se perdieron. El 4 de abril fueron dados como desaparecidos, especialmente luego que ella se comunicara con un amigo para pedir ayuda. Policías de Alta Montaña y una brigada de guías se adentraron en el valle arequipeño. Casi dos semanas después, Rosario, de 24 años, fue hallada con vida pero deshidratada en una de las quebradas cercanas al nevado Bomboya.

LO DEJÓ TODO

Rápidamente fue trasladada a una clínica privada en Lima, donde no pudo decir con exactitud dónde se encontraría su enamorado Ciro.

Rosario Ponce, la enamorada de Ciro. Durante todo el tiempo que buscaron al muchacho fue 'la mala'. El tiempo demostró que fue una víctima.

Angustiado, el padre del universitario dejó su trabajo como médico y viajó a la localidad de Chivay a fin de monitorear las labores de búsqueda. En total eran seis patrullas y luego se agregó el Ejército, tras la súplica de la madre de Ciro, doña Rosario García Caballero, al entonces presidente Alan García.

Solo cuando se recuperó, Rosario regresó al Colca para colaborar, pero no hubo avances. Don Ciro llegó a ofrecer una recompensa de 10 mil soles a quien encuentro a su hijo.

Sin el cuerpo del estudiante, empezaron a dispararse versiones absurdas y conspirativas que señalaban a la joven Ponce López. Más aún cuando ella no acudió a la fiscalía a rendir su manifestación. Muchos decían que ella lo había asesinado en complicidad de una expareja, pero no exhibían ninguna prueba.

SINCHIS Y RESCATE TLATELOLCO

A la búsqueda se agregaron la famosa unidad de policías Los Sinchis de Mazamari y la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco Azteca, de México, incluso con una perra labradora especialista en ubicar cuerpo. Fue inútil. Parecía como si Ciro se hubiera esfumado.

Ciro Castillo Rojo candidato de PPK por el Callao. Conocido por la férrea búsqueda de su hijo que cayó en el cañón del Colca, este médico es cuestionado por abandonar su labor en el hospital por hacer campaña. (Foto: Andina)

El 4 de julio, Jesús Fernández, presidente de la Junta de Fiscales, indicó que tenían la potestad de obligar a Rosario Ponce para que participe en la reconstrucción de la desaparición de Ciro, pero ella nunca llegó. Tres días después el padre de Ciro Castillo presentó de manera formal una denuncia contra la estudiante por el presunto homicidio de su hijo. El documento la acusaba directamente de su muerte.

La fiscal Rosario Lozada viajó a la zona para recoger testimonios y se ordenó el análisis de la cámara fotográfica de Rosario Ponce.

Cuando el caso estaba a punto de ser archivado, una noticia remeció las redacciones de todo el país el 16 de octubre. Un equipo mixto de alta montaña informó a las autoridades el hallazgo de un cuerpo en la saliente de un acantilado cercano al nevado de Bomboya, el cual es conocido como Las Torres.

EN ABISMO

El cuerpo estaba en un abismo de 900 metros de profundidad. Las imágenes mostraban que llevaba la polera roja con la que Rosario vio por última vez a Ciro. Luego de denodados esfuerzos, el cadáver fue rescatado y llevado con urgencia a la morgue de Arequipa.

Recién el 26 de octubre, la necropsia y análisis correspondientes confirmaron que se trataba del estudiante Ciro Castillo. Había muerto de un politraumatismo severo producto de la caída al abismo.

Aún así, la fiscal Lozada llegó a una conclusión previa, indicando que la joven había empujado al estudiante. Durante años, la chica estuvo injustamente vinculada con el proceso.

Recién el 29 de mayo de 2013 el caso fue archivado.

¿QUÉ FUE DE ROSARIO?

El 12 de setiembre de 2015, Rosario se casó con Víctor Carlos Cabrera Córdova, hijo de su exabogado Miguel Cabrera. Ella misma colgó fotos de la ceremonia privada. Se le veía con pancita, pues esperaba a su segundo hijo.

Víctor Carlos, conocido coo ‘Shrek’, había estado con Ponce antes de que ella iniciara una relación con Ciro.

La joven había logrado graduarse de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con 30 compañeros.

Durante mucho tiempo anunció que escribiría un libro de su aventura, pero hasta ahora nada.

Incluso, en noviembre de 2011, la revista Caretas publicó algunos extractos de la obra obra. “Diariamente, desde el lugar donde me encontraba, gritaba por ayuda, gritaba el nombre de Ciro (Castillo Rojo). Mi voz no descansaba durante el día, a pesar de que no tenía la seguridad de que me escucharan al otro lado del río Colca”, relató.

“Cada día y noche en la oscuridad y soledad de la montaña le agradecía a Dios por el día que me había regalado. Pero la voluntad y las ganas de sobrevivir me llevaban a soportar días con sol intenso, durante los cuales, a falta de agua, tuve que tomar mis propios orines y hasta comer hormigas”, aseguró.

“Me puse al límite y logré salir viva. Di todo de mí porque sabía lo mucho que valía y que me esperaban en casa. Dios me dio una oportunidad más de vida y le doy las gracias”, agregó.